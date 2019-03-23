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Ремзі пропустить матч зі Словаччиною

20:17 33 Читать на русском
Ремзі пропустить матч зі Словаччиною
Аарон Ремзі / соцмережі

Хавбек збірної Уельсу Аарон Ремзі не зіграє в матчі 2 туру відбору Євро-2020 проти словаків.

 

Аарон Ремзі не зможе зіграти проти збірної Словаччини у дебютному матчі Уельсу у відбірковому циклі Євро-2020.

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Хавбек отримав травму та повернувся в розташування Арсенала, про що повідомив головний тренер Раян Гіггз.

"Ми сподівались, що Аарон зіграє, але він повернувся в Арсенал. Це удар для нас", – цитує Гіггза Sky Sports.

Матч Уельс – Словаччина відбудеться 24 березня о 16:00 за київським часом.

Теги
Євро-2020 Аарон Ремзі Аарон Ремзі Словаччина Словаччина Уельс Уельс Раян Гіггз Раян Ґіґґз Уельс - Словаччина
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