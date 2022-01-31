Ремзі продовжить кар'єру у Рейнджерс
31 січня 23:40 - Читать на русском
Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі випробує себе у шотландській першості.
Рейнджерс підсилився досвідченим півзахисником Аароном Ремзі, повідомляє сайт клубу.
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31-річний валлієць перейшов у шотландський гранд на правах оренди, співпраця розрахована до кінця сезону. Чинний контракт Аарона належить Ювентусу і діє до літа 2023-го. У Турині на Ремзі не розраховували, у нинішньому сезоні він провів всього 5 матчів.
Після 23-х турів чемпіонату Шотландії Рейнджерс лідирує, відірвавшись від Селтіка на два очки.
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