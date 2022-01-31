Рейнджерс підсилився досвідченим півзахисником Аароном Ремзі, повідомляє сайт клубу.

Сент-Джонстон достроково повернув молодого українця з оренди

31-річний валлієць перейшов у шотландський гранд на правах оренди, співпраця розрахована до кінця сезону. Чинний контракт Аарона належить Ювентусу і діє до літа 2023-го. У Турині на Ремзі не розраховували, у нинішньому сезоні він провів всього 5 матчів.

Після 23-х турів чемпіонату Шотландії Рейнджерс лідирує, відірвавшись від Селтіка на два очки.

Трансферный дедлайн, зима 2022: Барса подписала Обамеянга, мизерные шансы Дембеле, украинского дуэта в АПЛ не будет