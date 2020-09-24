"У нас новий тренер, новий штаб, нові ідеї, і гравці вкрай залучені у все, що відбувається. Думаю, ми отримуємо більше задоволення, ніж в минулому році. Тренування важкі, але атмосфера більш радісна.

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Ми добре почали сезон, але треба ставати кращими. У команді багато класних футболістів, і всі здатні допомогти команді досягти цілей. Я радий, що маю можливість грати з настільки вмілими форвардами.

Інтер – відмінна команда, яка підписала багато гравців. Це один з фаворитів чемпіонської гонки. Наполі теж дуже сильний. Мілан вдало завершив минулий сезон і почав новий в тому ж дусі. Серія А – дуже складна ліга", – наводить слова Ремзі Football-Italia з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, Пірло успішно дебютував на чолі Ювентуса – "стара синьйора" розбила Сампдорію в першому турі Серії А.

Ювентус у першому матчі Пірло розгромно переміг Сампдорію – розкішний гол дебютанта і "більярд" від Роналду