Ремзі порівняв настрій гравців Ювентуса за роботи Пірло та Саррі
Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі розповів, як змінилась робота команди після зміни головного тренера.
"У нас новий тренер, новий штаб, нові ідеї, і гравці вкрай залучені у все, що відбувається. Думаю, ми отримуємо більше задоволення, ніж в минулому році. Тренування важкі, але атмосфера більш радісна.
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Ми добре почали сезон, але треба ставати кращими. У команді багато класних футболістів, і всі здатні допомогти команді досягти цілей. Я радий, що маю можливість грати з настільки вмілими форвардами.
Інтер – відмінна команда, яка підписала багато гравців. Це один з фаворитів чемпіонської гонки. Наполі теж дуже сильний. Мілан вдало завершив минулий сезон і почав новий в тому ж дусі. Серія А – дуже складна ліга", – наводить слова Ремзі Football-Italia з посиланням на Sky Sports.
Нагадаємо, Пірло успішно дебютував на чолі Ювентуса – "стара синьйора" розбила Сампдорію в першому турі Серії А.
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