Ремзі обрав клуб для продовження кар'єри

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі визначився зі своїм майбутнім.

Контракт валлійського хавбека Арсенала Аарона Ремзі завершується влітку 2019 року, і футболіст матиме можливість перейти в інший клуб у статусі вільного агента.

Ремзі підпише 4-річний контракт з Ювентусом

Як повідомляє Calciomercato, Ремзі надає перевагу туринському Ювентусу. Головним конкурентом "Старої Синьйори" є ПСЖ.

Півзахисник виступає в складі Арсенала з 2008 року і тричі виграв Кубок Англії.

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