30-річний хавбек зацікавив Ньюкасл, повідомляє Goal.

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"Сороки" надіслали туринцям запит щодо можливого трансферу Ремзі. Перемовини поки мають неформальний характер, офіційних пропозицій Ньюкасл не робив. Самого валлійця часто пов'язують із поверненням до Прем'єр-ліги, в якій він провів 11 сезонів у складі лондонського Арсенала.

У сезоні 2020/21 Аарон Ремзі провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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