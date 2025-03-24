Робінью був засуджений за групове зґвалтування албанки в 2013 році в нічному клубі Мілана. Він завжди заперечував злочин, але не зміг уникнути покарання. Адвокати бразильця продовжують працювати над оскарженням вироку, подаючи постійні позови та апеляції, які залишаються без задоволення.

Робінью заарештували в Бразилії – зірка Мілана повинен відсидіти у в'язниці 9 років

Тим часом Робінью відбуває покарання в сумнозвісній в'язниці Тремембе в центральній частині Сан-Паулу, яку часто використовують для утримання відомих злочинців або інших видатних діячів. Відома як "в'язниця знаменитостей", вона є домівкою для таких знаменитостей, як Антоніо Маркос Піміента дас Невес, Крістіан Кравіньюс і Александре Нардоні.

Робінью намагається добре поводитися, щоб заробити умовно-дострокове звільнення. Як інформує Marca, його поведінка зразкова, а стосунки з іншими ув'язненими ідеальні. Коли він грає у футбол, він робить це в бутсах, узятих в інших ув'язнених. У своїй першій грі екс-форвард Манчестер Сіті, Мілана і Реала добряче отримав по ногах – так його "хрестили" місцеві ув'язнені.

Робінью займається спортом, лагодить телевізори та радіоприймачі, читає книжки, доглядає за садом і завершив 10 модулів Програми трудової та громадянської освіти: за кожні 12 годин роботи йому скорочують термін ув'язнення на один день. Колишній футболіст утримується в камері площею 8 квадратних метрів разом з іншим ув'язненим, який довів людину до самогубства.

Робінью можуть відвідувати тільки найближчі родичі, тому до нього приходить тільки його 17-річний син, який нещодавно підписав контракт із Сантосом. Зазвичай він робить це раз на місяць.

Бразильцю залишилося відсидіти ще 8 років.

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