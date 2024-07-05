Захисник Ян Вертонген у 37 років оголосив про завершення міжнародної кар'єри. "Вперше і востаннє. Дякую за всі спогади, я здійснив свою мрію!" – написав ветеран у соцмережах.

Де Брюйне заговорив про відхід зі збірної Бельгії після вильоту від Франції на Євро-2024

Вертонген дебютував за національну збірну Бельгії у далекому червні 2007 року. Відтоді провів рекордні для "дияволів" 157 матчів та відзначився 10 голами. Прощання вийшло сумним. Автогол Вертонгена поховав Бельгію на останніх хвилинах 1/8 фіналу Євро проти Франції (0:1).

Додамо, що минулий клубний сезон центрбек відіграв за Андерлехт, але наразі не має контракту.

Франція дотисла Бельгію й пробилася у чвертьфінал Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри