Севілья знайшла винуватця у проблемних результатах команди в Ла Лізі.

Андалусійці програли у 31 турі Ла Ліги Валенсії (0:1). Ця поразка стала четвертою поспіль для Севільї у національній першості.

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Як повідомляє прес-служба клубу, керівництво андалусійців вирішило звільнити Гарсію Пім'єнта з посади головного тренера. Керувати командою до завершення сезону буде Хоакін Капарос.

Севілья посідає 13 місце у турнірній таблиці Ла Ліги з 36 очками, випереджаючи зону вильоту на сім балів.

Варто нагадати, що андалусійці у своїй історії сім разів вигравали Лігу Європи, що є рекордом.

До слова, Хоакін Капарос працював зі збірною Вірменії до 2022 року. Після відходу іспанця наставником вірменів став Олександр Петраков.

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