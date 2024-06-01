Рекордсмен Ліги Чемпіонів стане вільним агентом – Порту навіть не намагається зберегти свого капітана
Центральний захисник Порту Пепе має намір піти з команди цього літа.
За повідомленням інсайдера Nicolo Schira, 41-річний гравець готовий покинути португальський клуб у літнє трансферне вікно. Його контракт чинний до 30 червня. Інформації про переговори щодо продовження співпраці немає.
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Нагадаємо, що за Порту Пепе грає з 2018 року. До цього португалець виступав у складі Марітіму, Реала та Бешикташа. Пепе також належить рекорд найбільш вікового футболіста, що забивав у Лізі Чемпіонів (40 років).
До слова, цього сезону португалець забив 3 голи та віддав 2 асисти у 34 матчах за Порту.
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