За повідомленням інсайдера Nicolo Schira, 41-річний гравець готовий покинути португальський клуб у літнє трансферне вікно. Його контракт чинний до 30 червня. Інформації про переговори щодо продовження співпраці немає.

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Нагадаємо, що за Порту Пепе грає з 2018 року. До цього португалець виступав у складі Марітіму, Реала та Бешикташа. Пепе також належить рекорд найбільш вікового футболіста, що забивав у Лізі Чемпіонів (40 років).

До слова, цього сезону португалець забив 3 голи та віддав 2 асисти у 34 матчах за Порту.

#Pepe’s contract expires in June and the centre-back is ready to leave #Porto as a free agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2024

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