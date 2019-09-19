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Рекордсмен Ліги чемпіонів Холанд зацікавив Манчестер Юнайтед і Барселону

17:59 364 Читать на русском
Рекордсмен Ліги чемпіонів Холанд зацікавив Манчестер Юнайтед і Барселону
Ерлінг Холанд / Reuters

Герой 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ерлінг Холанд потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед та іспанської Барселони.

Результативний форвард Зальцбурга може опинитися у топ-чемпіонаті, повідомляє Salzburger Nachrichten.

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За інформацією видання, у матчі ЛЧ проти Генка (6:2), у якому Холанд оформив хет-трик, за ним стежили скаути МЮ. Керманич "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер працював із 19-річним нападником у норвезькому Мольде, підписавши юніора з Брюне в 2017 році.

Натомість Mundo Deportivo стверджує, що за тим же поєдинком чемпіонської Ліги з трибун спостерігав і представник Барселони. "Блаугранас" нібито теж активно моніторять виступи нападника.

У сезоні 2019/20 Ерлінг Холанд демонструє неймовірну результативність. У його активі 9 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 17 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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