Монако на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Лукаша Градецкі. Фін поставив підпис під дворічною угодою, яка передбачає можливість її продовження ще на один рік.

Раніше інсайдер Флоріан Плеттенберг повідомляв, що Монако придбав 35-річного воротаря за 4 млн євро + бонуси. У минулому сезоні капітан збірної Фінляндії провів 29 матчів у Бундеслізі і з них зіграв 7 ігор "на нуль".

В цілому Градецкі зіграв за Байєр 323 матчі у внутрішніх турнірах, 92 з яких стали "сухими". Він є кращим іноземним воротарем за цими двома показниками.

Нагадаємо, що в складі Монако виступає росіянин Головін.

