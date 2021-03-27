Рекордсмен АПЛ Мельє може опинитися в ПСЖ
Воротар англійського Лідса Іллан Мельє потрапив до сфери зацікавлень французького Парі Сен-Жермен.
Талант "павичів" потрапив у шорт-лист керманича парижан, повідомляє Through It All Together.
Талант Лідса Мельє оновив неймовірний рекорд АПЛ
Пріоритетний варіант для Почеттіно – кіпер Тоттенхема Уго Льоріс. Проте, "шпори" не мають намірів прощатися зі своїм капітаном. Натомість упевнена гра Мельє упродовж дебютного сезону в еліті зробила 21-річного воротаря альтернативою чемпіону світу. Полегшити процес перемовин із Лідсом повинні дружні взаємини керманича ПСЖ із менеджером йоркширців Марсело Б'єлсою.
У нинішньому сезоні Іллан Мельє провів 28 матчів у Прем'єр-лізі, 9 із них – "сухі". Основний воротар Лідса є вихованцем французького Лор'яна та дебютував за "хеків" у кампанії 2018/19.
Парадокс Лідса: чому складається враження, що ворота довірили переляканій дитині?