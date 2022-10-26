Порту здолав Брюгге в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів і зробив крок назустріч плей-офф (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

23-річному воротареві Порту Діогу Кошті знадобилося лише 14 днів, щоб встановити рекорд у Лізі чемпіонів. Він став першим голкіпером, який зумів відбити 3 поспіль пенальті протягом одного сезону, відколи Opta веде статистичний підрахунок (з сезону 2003/04).

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У виїзному матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ Кошта за рахунку 1:0 на користь Порту відбив удар з точки Ноа Ланга. Причому спочатку виконувати вирок прийшов Ванакен, але суддя змусив Брюгге перебити пенальті через порушення правил (гравці вбігли до штрафного майданчика до удару). Тоді господарі змінили гравця для виконання пенальті – але Кошта знову потягнув м'яч після удару!

Раніше Кошта відбивав два пенальті у матчах з Байєром. Переграти воротаря "драконів" не зуміли ані Патрік Шик, ані Керем Демірбай.

У цьому відеоогляді "Футбол 24" пропонує вам насолодитися не тільки шикарною грою Кошти в рамці воріт, але й голами Таремі, Еванілсона та Еуштакіо.