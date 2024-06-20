Універсал з Ліверпуля Лусіано Родрігес, схоже, не стане партнером Довбика і Циганкова в Жироні.

Каталонці здобули право брати участь у Лізі чемпіонів сезону 2024/25, тож керівництвом клубу планує посилити команду під турнір.

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Жирона завершувала перехід Лусіано Родрігеса і він мав підписати контракт після Копа Амеріки. Утім, в останній момент трансфер вінгер уругвайського Ліверпуля практично зірвався. Як повідомляє журналіст Федеріко Буйсан, представники гравця зробили надмірні запити, які не влаштували каталонців.

Нагадаємо, що Родрігес універсальний гравець, який може грати по всій лінії атаки. У разі переходу він міг конкурувати з Віктором Циганковим за одну позицію.

Жирона за Лусіано мала заплатити 15 мільйонів доларів, що зробило б трансфер найдорожчим в історії каталонського клубу.

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