Ліверпуль досяг домовленості з Ньюкаслом щодо підписання нападника Александра Ісака. Як інформує The Athletic, сума угоди становить 145 мільйонів євро. Це стане новим рекордом Прем’єр-ліги, перевищивши трансфер Флоріана Вірца з Байєра за 125 мільйонів євро.

Шведський форвард підпише шестирічний контракт після медогляду, запланованого на понеділок. Ньюкасл довгий час наполягав, що гравець не продається, однак ситуація змінилася після того, як сам футболіст 19 серпня опублікував заяву про неможливість продовжувати кар’єру на Сент-Джеймс Парк. Він не брав участі у жодному матчі нового сезону АПЛ і навіть тренувався індивідуально на клубній базі Реал Сосьєдада.

Додатковим поштовхом для угоди стали трансферні дії Ньюкасла: клуб витратив 85 мільйонів євро на придбання Ніка Вольтемаде зі Штутгарта та намагається підписати Йоргена Странд Ларсена з Вулверхемптона. Джерела повідомляють, що власники клубу на чолі з фондом PIF у підсумку дали зелене світло переходу Ісака до Ліверпуля.

