Арсенал обіграв Борнмут (4:0) в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Виїзд до "вишень" виявився для лондонців надзвичайно простим. Сака оперативно відкрив рахунок, ще до перерви Едегор подвоїв. Тож у другому таймі навіть довірили пенальті Хаверцу, який забив свій дебютний гол за Арсенал. Крапку поставив Вайт.

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Завдяки цьому розгрому "каноніри" встановили клубний рекорд. Арсенал лише вчетверте виграв три стартові матчі на виїзді в рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії. Однак підопічні Мікеля Артети стали першими, хто зробив це без пропущених м'ячів.