Рекордний погром у відеоогляді матчу Борнмут – Арсенал – 0:4
21:16 - Читать на русском
Арсенал обіграв Борнмут (4:0) в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Букайо Сака 17’
Мартін Едегор 44’
Кай Хаверц 53’
Бен Вайт 90+3’
17’ Букайо Сака
44’ Мартін Едегор
53’ Кай Хаверц
90+3’ Бен Вайт
Виїзд до "вишень" виявився для лондонців надзвичайно простим. Сака оперативно відкрив рахунок, ще до перерви Едегор подвоїв. Тож у другому таймі навіть довірили пенальті Хаверцу, який забив свій дебютний гол за Арсенал. Крапку поставив Вайт.
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Завдяки цьому розгрому "каноніри" встановили клубний рекорд. Арсенал лише вчетверте виграв три стартові матчі на виїзді в рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії. Однак підопічні Мікеля Артети стали першими, хто зробив це без пропущених м'ячів.
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