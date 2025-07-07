Уругвайський нападник Полісся Факундо Батіста підпише 3-річний контракт з колумбійським клубом Атетіко Насьональ, повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

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Зазначається, що "вовки" зможуть заробити на трансфері гравця, але сума компенсації наразі невідома. Раніше з'явилася інформація, що Батіста відмовляється повертатися до України через обстріли.

Нагадаємо, що уругваєць перейшов до Полісся взимку 2025 року з мексиканської Некакси за 1.75 мільйона євро. В минулому сезоні Факундо Батіста провів 15 матчів за житомирський клуб, забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.

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