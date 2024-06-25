Це була ключова гра в боротьбі за друге місце групи В. Італії, щоб вийти у плей-офф було достатньо не програти. Зрештою, навіть поразка залишала шанси. Для Хорватії завдання було складнішим – без перемоги "картаті" майже вилітали.

Італія на останніх секундах врятувалася від поразки Хорватії – "Скуадра" вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024

Лучано Спаллетті вирішив зіграти більш сміливо, ніж з Іспанією. Це вдавалося, але більшість моментів Італії були після стандартів. Хорвати й цим не могли похизуватися, але пощастило отримати пенальті за гру рукою Фраттезі. Однак Доннарумма потягнув удар Модріча з 11 метрів. Яким же злим був голкіпер, коли через хвилину оборона не накрила Луку, дозволивши йому забити з гри.

Модріч став найстаршим автором гола на чемпіонатах Європи – 38 років і 289 днів. На останні хвилини ветерана зняли з поля, щоб відстояти результат з більш молодими гравцями. Не судилося. Італія зрівняла перед фінальним свистком і вийшла в плей-офф, де гратиме з Швейцарією.