Ліверпуль здолав Лестер (2:0) у 24-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Головним героєм поєдинку став Діогу Жота. Португалець забив у першому і другому таймах, що дозволило підопічним Юргена Клоппа тріумфувати. Сам Жота встановив рекорд результативності за клуб АПЛ за сезон – 17 голів.

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Ліверпуль набрав 51 заліковий бал і закріпився на другій сходинці Прем'єр-ліги. Лестер продовжує лихоманити – 12 місце у турнірній таблиці та лишень 26 очків.