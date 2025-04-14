Ліверпуль обіграв Вест Хем у чемпіонаті Англії з рахунком 2:1. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліверпуль провів не найкращий свій матч проти Вест Хема – героєм зустрічі став не один з авторів голів, а воротар Аліссон. Він кілька разів врятував свою команду від пропущених голів, але наприкінці зустрічі і сам виявився безсилим. Однак голи Луїса Діаса та Вірджила ван Дейка забезпечили "червоним" перемогу.

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У випадку з першим голом асистом відзначився Мо Салах. Як інформує Opta, це – 45-та результативна дія форварда за Ліверпуль у всіх турнірах цього сезону (27 голів, 18 результативних передач). Таким чином, Салах встановив свій новий особистий рекорд результативності протягом сезону.

Що ж стосується голу ван Дейка, то з моменту його дебюту в АПЛ за "червоних" (вересень 2015-го року), нідерландець забив найбільше голів серед гравців на своїй позиції (24).