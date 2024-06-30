Одні з фаворитів чемпіонату Європу з грандіозними проблемами продерлися у чвертьфінал. Словаччина була за кілька хвилин від сенсації, але не втримала перемогу.

Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, Кейн вибив героїчну Словаччину

Гру в овертайм перевів Джуд Беллінгем, який забив найпізніший гол збірної Англії (94:34) в основний час матчу за всю історію Євро. Перемогу приніс Харрі Кейн, який повторив рекорд Антуана Грізманна за кількістю голів у плейоф чемпіонатів Європи. В обох тепер по 5.