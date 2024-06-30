Рекордні голи Кейна і Беллінгема у відеоогляді матчу Англія – Словаччина – 2:1
22:26 - Читать на русском
Англія – Словаччина – 2:1 – відео голів та огляд матчу - Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/2024 AMA Sports Photo Agency
Англія обіграла Словаччину (2:1) в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
91’ Харрі Кейн
90+5’ Джуд Беллінгем
Іван Шранц 25’
25’ Іван Шранц
91’ Харрі Кейн
90+5’ Джуд Беллінгем
Одні з фаворитів чемпіонату Європу з грандіозними проблемами продерлися у чвертьфінал. Словаччина була за кілька хвилин від сенсації, але не втримала перемогу.
Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, Кейн вибив героїчну Словаччину
Гру в овертайм перевів Джуд Беллінгем, який забив найпізніший гол збірної Англії (94:34) в основний час матчу за всю історію Євро. Перемогу приніс Харрі Кейн, який повторив рекорд Антуана Грізманна за кількістю голів у плейоф чемпіонатів Європи. В обох тепер по 5.
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