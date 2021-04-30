Рекорди, які Ліонель Мессі не втомлюється штампувати, можуть сприяти дуже хорошим справам.

Лідер Барселони продав на аукціоні бутси, у яких побив рекорд Пеле за кількістю голів у футболці одного клубу, інформує Christie’s.

Мессі хоче отримати від Барселони контракт на 10 років – батько Ліонеля розпочав діалог з Лапортою

Взуття Ліонеля Мессі придбали за 143 тисячі євро. Виручені від продажу кошти будуть направлені на підтримку охорони здоров'я – в одну з університетських лікарень Барселони.

Зауважимо, зірковий аргентинець продовжує писати історію. В його активі зараз 774 поєдинки за каталонців, у яких він відзначився 668 голами та 292 асистами.

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