Алі Ашад з'явився на футбольному полі на 90+2 хвилині, коли рахунок на табло був 0:0. Та вже за хвилину він припинв грати, та не через фінальний свисток.

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Футболіст, який за сумісництвом ще й є міністром у справах молоді, спорту та розширення прав і можливостей громад Мальдів, грубо ліктем вдарив свого суперника в обличчя. Рефері не забарився зі заслуженою червоною карткою.

Цікаво, що цим вилученням 35-річний Ашад встановив рекорд Південної Азії – воно стало найшвидшим в історії.

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