Фотографія Ліонеля Мессі з кубком світу після переможного для збірної Аргентини фіналу ЧС-2022 стала найпопулярнішою в Instagram і випередила за кількістю вподобайок знамените яйце. Проте, як інформує Clarin, трофей виявився не оригіналом, а реплікою.

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Копію трофея зробили два фанати збірної Аргентини, для цього їм знадобилося шість місяців. Вони хотіли, щоб гравці збірної Аргентини залишили на репліці автографи і навіть передали кубок члену сім'ї Леандро Паредеса. Той передав трофей гравцям, але переможці ЧС не помітили, що то була підробка. В результаті репліка кубка світу пробула на футбольному полі серед гравців близько 45 хвилин.

Підробку помітив лише Анхель Ді Марія, який вказав на це Ліонелю Мессі.

Представники ФІФА забрали оригінальний трофей ЧС за кілька хвилин після того, як президент організації Джанні Інфантіно вручив його Мессі на подіумі.

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