Рекордне невезіння та ефектний гол Мессі у відеоогляді матчу Лілль – ПСЖ – 1:5
13:02 - Читать на русском
ПСЖ розтрощив Лілль у 23-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
Данілу відкрив рахунок, а Ботману вдалось його зрівняти. Далі був бенефіс Мессі: асист на Кімпембе, ефектний гол і удар в поперечку зі штрафного.
ПСЖ познущався над Ліллем і продовжив успішну серію – Мессі оформив гол+пас
Лео вже всьоме цього сезону влучив у каркас, що є рекордом топ-5 ліги Європи.
По перерві всі питання щодо переможця зняли Данілу, який оформив дубль, і Мбаппе.
Звитяга дозволила парижанам зберегти перевагу в 13 пунктів над Марселем, який йде другим. Лілль залишився одинадцятим у турнірній таблиці Ліги 1.
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