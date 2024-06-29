Швейцарія перемогла Італію в першому матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший гол у матчі став результатом неймовірної "тікі-таки". Швейцарці здійснили 31 передачу перед тим, як на 37-й хвилині Фройлер забив м’яч у нижній кут воріт італійців. Ця кількість стала рекордною для чемпіонатів Європи.

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Відразу після перерви Варгас продемонстрував чудову гру на прийомі та результативно пробив по воротах переможців минулого чемпіонату Європи, встановивши, як виявилося, остаточний рахунок 2:0. Таким чином, Швейцарія вибила Італію з Євро-2024 та у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Англія – Словаччина.