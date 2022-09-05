Удінезе легко розібрався з Ромою в рамках 5-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чи не перший суперник, у якого немає проблем із грою, став для "вовків" занадто складним випробуванням. Удінезе швидко відкрив рахунок, але навіть не думав віддати ініціативу Ромі. У другому таймі звітної зустрічі "зебри" взагалі довели рахунок до непристойного та заодно відібрали у столичної команди місце в топ-4.

Удінезе розтрощив Рому, забивши чотири голи й піднявшись у зону ЛЧ, Спеція втратила перемогу після заміни Коваленка

Для головного тренера римлян ця поразка стала найбільшою в рамках чемпіонату Італії. Раніше команди Моурінью програвали з різницею в 4+ м'ячі лише двічі – Реал поступався Барселоні з рахунком 0:5, а Манчестер Юнайтед пропускав 4 "сухих" м'ячі від Челсі.