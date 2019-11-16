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Рекордна перемога "скуадри адзурри" у відеоогляді матчу Боснія і Герцеговина – Італія – 0:3

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Рекордна перемога "скуадри адзурри" у відеоогляді матчу Боснія і Герцеговина – Італія – 0:3
Підопічні Манчіні встановили історичне досягнення / Getty Images

Збірна Італії впевнено обіграла Боснію і Герцеговину в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться огляд матчу Боснія і Герцеговина – Італія.

 
Франческо Ачербі 21’
Лоренцо Інсіньє 37’
Андреа Белотті 53’
21’ Франческо Ачербі
37’ Лоренцо Інсіньє
53’ Андреа Белотті

Підопічні Роберто Манчіні легко здобули свою десяту перемогу поспіль, таким чином оформивши рекордну переможну серію. Дебютним голом за "скуадру адзурру" відзначився захисник Лаціо Франческо Ачербі.

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Боснійці втратили шанси на вихід до групового етапу Євро-2020, а Італія продовжує приємно дивувати своєю грою. Команда Манчіні забила у 9 матчах 28 голів, а пропустила лише 3.

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Відеоновини Євро-2020 Франческо Ачербі Франческо Ачербі Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Італія Італія Боснія і Герцеговина - Італія
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