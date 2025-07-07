Тріумф збірної Мексики в Кубку КОНКАКАФ дозволив Хільберто Морі стати наймолодшим гравцем, який виграв турнір національної збірної. Нападник Тіхуани завоював Золотий кубок у віці 16 років і 265 днів, через рік після свого дебюту в чемпіонаті Мексики.

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Попередній рекорд належав Ламіну Ямалю, який виграв Євро-2024 у складі збірної Іспанії у віці 17 років і 1 дня. Замикає трійку лідерів цього рейтингу легендарний Пеле – він домігся успіху зі збірною Бразилії на ЧС-1958 у віці 17 років і 249 днів.

Варто підкреслити, що коли Хав'єр Агірре оголосив ім'я останнього гравця, якого викликає на Кубок КОНКАКАФ, багато хто думав, що у Мори буде мало ігрового часу, якщо взагалі буде. Однак тренер довіряв йому набагато більше, ніж хто-небудь міг подумати. Так, у півфіналі турніру Мора віддав гольову передачу в матчі проти Гондураса – завдяки цьому голу Рауля Хіменеса Мексика вийшла у фінал.

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