В матчі претендентів на зону Ліги чемпіонів Борусія показала, хто тут чинний фіналіст цього турніру. До того ж Фрайбург переживає дуже складний період, остання перемога була ще 19 жовтня.

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Тож у звітному поєдинку дортмундці не відчули належного спротиву, забивши по два голи в кожному з таймів. Фрайбург запам'ятався лише вилученням Остергаге. Отакою вийшла 11 поспіль домашня перемога Борусії в усіх турнірах. Це рекорд клубу в XXI столітті. Краще було лише в 1994 році – тоді "джмелі" зупинилися на 14 перемогах.