Рекорд XXI століття у відеоогляді матчу Борусія Д – Фрайбург – 4:0
06:00 - Читать на русском
Дортмундська Борусія обіграла Фрайбург (4:0) в рамках 11-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу
завершено
40’ Фелікс Нмеча
66’ Юліан Брандт
Патрік Остерхаге 64’
Чуквубуїке Адаму 90+3’
40’ Фелікс Нмеча
64’ Патрік Остерхаге
66’ Юліан Брандт
90+3’ Чуквубуїке Адаму
В матчі претендентів на зону Ліги чемпіонів Борусія показала, хто тут чинний фіналіст цього турніру. До того ж Фрайбург переживає дуже складний період, остання перемога була ще 19 жовтня.
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Тож у звітному поєдинку дортмундці не відчули належного спротиву, забивши по два голи в кожному з таймів. Фрайбург запам'ятався лише вилученням Остергаге. Отакою вийшла 11 поспіль домашня перемога Борусії в усіх турнірах. Це рекорд клубу в XXI столітті. Краще було лише в 1994 році – тоді "джмелі" зупинилися на 14 перемогах.
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