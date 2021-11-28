Якщо вболівальники київського Динамо з ностальгією згадують команду Валерія Лобановського кінця 90-х, яка вийшла у півфінал Ліги чемпіонів, то фанати Шахтаря, мабуть, найтепліші спогади мають про єврокубковий сезон 2010/2011, коли їхні улюбленці пробилися до чвертьфіналу турніру. Разом із Футбол24 пригадуємо особливий єврокубковий похід "помаранчево-чорних".

Топове трансферне вікно

Починаючи з 2009-го донецький Шахтар тотально домінував у чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу виглядала максимально збалансованою і фактично вийшла на свій пік. Це стосувалося виступів не лише у внутрішніх змаганнях, а й на євроарені.

Перед стартом сезону в Донецьк повернувся Дмитро Чигринський, за якого Барселона отримала лише 15 мільйонів євро. Минуло кілька днів і в УПЛ приїхала справжня зірка – бразилець Едуардо з лондонського Арсенала. А ще через місяць відбувся локальний внутрішньодонецький трансфер – з Металурга у Шахтар переїхав Генріх Мхітарян. У майбутньому цей трансфер виправдає себе на усі 200% і вірменин на роки стане ключовим футболістом "гірників".

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Епохальності цьому міжсезонню надали ще два трансфери, які клуб оформив наприкінці попереднього чемпіонату. У травні 2010-го із запорізького Металурга донеччани поповнили свій склад перспективними 19-річним захисником Сергієм Кривцовим та 20-річним півзахисником Тарасом Степаненком. Лідерами командами вони стануть не одразу, проте згодом здобудуть статус легенд клубу.

Едуардо на презентації / фото ФК Шахтар

Прогноз Луческу з передбаченням

Статус чемпіона України дозволяв "гірникам" стартувати безпосередньо з групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування підготувало донецькій команді неоднозначну групу: топовий Арсенал та цілком прийнятні Брага і Партизан.

Луческу на такий жереб відреагував з помірним оптимізмом, назвавши Арсенал одним із топових клубів Європи, однак додав: "Протягом останніх років ми накопичили досить великий досвід зустрічей з британськими клубами, і це має Шахтарю допомогти". Брагу тренер "помаранчево-чорних" охрестив "містером ІКС" та застеріг підопічних від недооцінки Партизана.

У нас є всі можливості добре підготуватися та успішно виступити у груповому турнірі, щоб уперше опинитися там, де Шахтар ще не був жодного разу – у плей-оф Ліги Чемпіонів, – заявив Луческу і фактично спрогнозував майбутнє.

Мине три місяці і Шахтар гарантує собі перше місце у групі.

Едуардо спеціалізується на "своїх"

Поки Арсенал знищував Брагу на "Емірейтс" 6:0, українська команда мала великі проблеми з Партизаном на "Донбас Арені". Лише фірмовий штрафний у виконанні Даріо Срни на 71-й хвилині дозволив господарям вирвати перемогу 1:0.

Не легше по грі, однак простіше в підсумку "гірникам" було у Португалії. До перерви Брага та Шахтар не забивали, проте у другому таймі дубль Луїса Адріано та влучний удар з пенальті Дугласа Кости приніс команді Луческу три пункти – 3:0.

Якщо у перших двох турах Шахтар діяв з позиції сили, то у Лондон наша команда вирушила в якості андердога і не змогла встояти проти потужної машини Арсена Венгера – поразка 1:5. Від остаточної ганьби гостей врятував Едуардо, який відповів голом престижу наприкінці зустрічі.

Зате донеччани сповна реабілітувалися у матчі-відповіді, здобувши вольову перемогу в Донецьку 2:1. Вирішальний м'яч до активу знову записав Едуардо. І якщо хорватський бразилець не святкував гол у ворота колишньої команди у Лондоні з огляду на те, що на той момент Шахтар пропустив п'ять "сухих" голів, то у донецькій зустрічі Дуду проявив максимум толерантності та поваги.

Особливий день Степаненка

У п'ятому турі Шахтар приїхав у Белград за перемогою, проте знову мав проблеми з Владіміром Стойковічем та обороною Партизану. Тільки після перерви сербський опір вдалося здолати – відзначилися Степаненко, Жадсон та Едуардо. Для Тараса 23 листопада 2010-го року став особливим днем. Він не просто дебютував у Лізі чемпіонів, а й забив свій прем'єрний гол за Шахтар.

Я дуже нервував перед грою, майже не спав. Увесь час думав, що мені робити на футбольному полі, бо Луческу – тренер дуже вимогливий. Якщо ти, не дай Боже, у дебютному поєдинку щось не те зробиш, можеш взагалі потім перестати грати у футбол. Тому я дуже переживав, обмірковував, як я діятиму в тому чи іншому епізоді... На щастя, для мене дебют виявився вдалим, і я досі граю в Шахтарі, – згадував Степаненко.

Тарас потужно пробив і не залишив шансів Стойковічу. А тоді кинувся святкувати і завалив на своєму шляху Вілліана.

Я навіть не знав, як радіти. Побіг сам не знаю в якому напрямку, наскочив на Вілліана, збив його з ніг. Хлопці навіть потім казали мені, що треба бути трохи спокійнішим. Зрозуміло, що сприйняв цей момент дуже емоційно. Я не так часто забиваю, а відзначитися у дебютному матчі за Шахтар у Лізі чемпіонів – це дорогого вартує, – розповідав хавбек.

У заключному турі Шахтар знову не пропустив і свої голи забив у другому таймі. Разван Рац на 78-й та Луїс Адріано на 83-й хвилинах принесли "гірникам" п'яту перемогу на груповому етапі!

В 1/8 фіналу на українську команду чекала Рома, яка фінішувала другою у квартеті з Баварією, Базелем та ЧРФ Клуж.

Донецьк в еліті європейського футболу

У середині лютого 2011-го Шахтар писав нову історію і у першому поєдинку плей-оф ЛЧ здобув драматичну перемогу 3:2. Гості відкрили рахунок, проте відповідь донеччан була вражаючою – Жадсон, Дуглас Коста та Луїс Адріано забили тричі за 12 хвилин. Нетиповий Шахтар ідеально спрацював до перерви. У другому таймі римляни скоротили відставання, втім перед матчем-відповіддю підопічні Мірчі Луческу зберігали чудові шанси на чвертьфінал. Власне, все так і трапилося. Дубль Вілліана та гол Едуардо стали символами тріумфу – 3:0.

Черговий гол Барселони / фото Getty Images

Жодних ілюзій напередодні чвертьфінальної дуелі з Барселоною не залишалося – прохід неймовірної команди Хосепа Гвардіоли вважався б чимось нереальним. Зрештою, оптимізму додавав той факт, що на стадії 1/8 фіналу каталонці програли Арсеналу 1:2, з яким раніше впорався Шахтар.

Саме з результатом 1:5 (як і у Лондоні) завершився перший поєдинок на "Камп Ноу", який перетворював донецьку зустріч через 6 днів у формальність. "Гірники" поступилися і вдома, коли не зуміли стримати шаленого Ліонеля Мессі – 0:1.

Шахтар залишав турнір з високо піднятою головою і усвідомленням того, що Мірчі Луческу вдалося досягти чудового результату. Чергові перемоги донеччан були не за горами, хоча "гірникам" більше не вдавалося задертися так високо у головному клубному турнірі Європи.