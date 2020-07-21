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Рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 2:1

09:35 - Читать на русском
Рекорд Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 2:1
Ювентус – Лаціо – 2:1 / фото ФК Ювентус

Ювентус мінімально обіграв Лаціо в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Лаціо.

51’ Кріштіану Роналду
54’ Кріштіану Роналду
 
Чіро Іммобіле 83’
51’ Кріштіану Роналду
54’ Кріштіану Роналду
83’ Чіро Іммобіле

Перемога Ювентуса видалась досить непростою. Перший тайм завершився нулями на табло, а на початку другого Роналду оформив швидкий дубль. Лаціо відіграв один гол завдяки пенальті у виконанні Іммобіле, хоча мав значно більше нагод для цього (удар все того ж Чіро в стійку з-за меж штрафного).

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Таким чином, Ювентус набрав 80 очок та з відривом лідирує в Серії А, а Лаціо з 69 пунктів залишився четвертим та з великою ймовірністю зіграє в Лізі чемпіонів у наступному сезоні (п'ята Рома має лише 58 залікових балів).

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Лаціо Лаціо Італія Відеоновини Ювентус Ювентус Ювентус - Лаціо Кріштіану Кріштіану Роналду
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