У перенесеному матчі 1-го туру італійського Серії А міланський Інтер розтрощив Беневенто на виїзді (5:2). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Підопічні Антоніо Конте витратили лише 28 секунд, щоб відкрити рахунок. Після довгої передачі Коларова м'яч, зрештою, опинився у Хакімі той прострілив уздовж воріт, а Ромелу Лукаку замкнув передачу марокканця.

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Ще до перерви Інтер зробив рахунок розгромним. Спочатку Роберто Гальярдіні класно пробив з льоту після пасу Янга, а потім вдало асистував Лукаку. А на 34-й хвилині "відьми" розмочили рахунок – міланці розслабилися біля власних воріт, а Джанлука Капрарі скористався обрізкою і пробив Хандановіча.

Але на 42-й хвилині Ашраф Хакімі забив дебютний м'яч у чорно-синій футболці після флангового прострілу. У другому ж таймі команди обмінялися голами: Лаутаро Мартінес ефектно поклав у дальній кут після пасу Санчеса, а Капрарі оформив дубль, опинившись у карній зоні наодинці після пасу Лападули.

Інтер виграв шалену перестрілку з Беневенто – дубль Лукаку, дебютний гол Хакімі