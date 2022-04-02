Рекорд і продовження феєрії Жоти у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0
20:37 - Читать на русском
Ліверпуль без проблем переграв Уотфорд в 31-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Головним героєм можна назвати Діогу Жоту, який проводить чудовий сезон. У першому таймі португалець забив свій вже 4-й гол головою за сезон, що наразі є рекордом серед гравців АПЛ.
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Наприкінці матчу Жота заробив пенальті, а Фабінью його впевнено реалізував. Чемпіонська гонка Ліверпуля й Манчестер Сіті продовжується, між ними лише одне очко різниці.
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