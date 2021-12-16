Борусія Д не мала жодних проблем з Гройтер Фюртом у 16-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Гол Торгана Азара скасували через офсайд, але від Ерлінга Холанда гостей вже не врятував ніхто. На 30-й хвилині норвежець заробив і сам реалізував пенальті.

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Борусія добивала суперника під завісу зустрічі. Холанд оформив дубль та клубний рекорд "джмелів" – раніше нікому не вдавалося забити 30 голів у Бундеслізі за календарний рік. Розгром Гройтер Фюрта довершив Мален, який з кількох метрів елегантно пробив поміж ніг захиснику.