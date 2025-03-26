Норвегія переграла Ізраїль у другому турі кваліфікації на ЧС-2026. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Перший тайм порадував двома голами. Попри старання норвежців, їм не вдавалося забити ще. Все змінилося у другому таймі.

Відбір до ЧС-2026: Едегор оформив три асисти проти Ізраїля, ритуал воротаря Північної Македонії не спрацював

По перерві ще три голи влетіти у ворота Ізраїля, а вони відповіли лише одним. Холанд свій гол оформив на 88 хвилині. Форвард Манчестер Сіті забив 40-й гол за збірну Норвегії в 41-й грі – швидше за всіх серед європейців за останні 54 роки. У 1971-му Герд Мюллер забив за Німеччину 40-й м'яч у 33-й грі.

Крім того, хет-трик асистів записав у свій актив Мартін Едегор, який разом з Олександром Зінченком виступає за Арсенал.