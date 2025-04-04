"Коли я погодився приєднатися до команди після завершення кар'єри, то зробив це, бо вірив, що вона здатна на щось особливе, і я хотів бути частиною цього.

Атлетіко – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд другого півфіналу Кубка Іспанії

Зараз настав той момент, коли мрії потрібно перетворювати на конкретні цілі. Не варто приховувати, що на цьому етапі наша мета – виграти всі можливі трофеї. Це був мій дев'ятнадцятий матч поспіль без поразок, і приємно грати в таких поєдинках, де попри напругу в кінці, головне – нічого не наплутати.

Дуже приємна робота – рекомендую її всім полякам на майбутнє: старайтесь, щоб мати подібне", – сказав Щенсни в ефірі TVP Sport.

Нагадаємо, що польський воротар приєднався до "кулес" у жовтні 2024 року. Войцех Щенсни скористався травмою тер Штегена і зумів закріпитися в основному складі Барселони. Контракт з 34-річним голкіпером було укладено до кінця поточного сезону.

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді