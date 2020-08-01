Рекоба отримав посаду на батьківщині

Ель Хіно став директором із міжнародних відносин, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рекоба зробив вибір між Мессі і Марадоною

Саме в складі Насьйоналя Рекоба завершив кар'єру в 2015 році. Сумарно в складі "триколірних" він провів 6 сезонів на початку та в кінці кар'єри. Вихованець Данубіо став відомим у Європі після переїзду до Серії А. Там він захищав кольори міланського Інтера, Венеції, Торіно, а потім грав за грецький Паніоніос.

Коло обов'язків 44-річного Рекоби, вочевидь, буде пов'язане з просуванням клубного бренду та взаємин із європейськими клубами.

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