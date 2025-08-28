Відомий футбольний експерт та тренер Олег Федорчук поділився очікуваннями від виступу Динамо у матчі-відповіді з Маккабі Тель-Авів у плей-офф кваліфікації ЛЄ,

"На жаль, доводиться констатувати, що наші представники на міжнародній арені вчергове розчарували. Як на мене, лише удача може допомогти Динамо з Києва пройти Маккабі з Тель-Авіва після поразки (1:3) в Лізі Європи в першому матчі. Складається враження, що в складі киян наразі немає лідерів, які б взяли гру на себе в ключовий момент. До того ж відчувається, що всередині команди не все гаразд, і це позначається негативно на діях на футбольному полі. Регрес динамівців – очевидний.

Що ж до наших представників в Лізі конференцій, то я налаштований оптимістично стосовно Шахтаря. Цього сезону "гірників" буквально переслідують травми, і тому дії донецької команди не завжди є збалансованими. Це, звісно, впливає на результативність. Але в Женеві підопічні Арди Турана завдяки максимальній концентрації повинні награти на свій переможний гол.

Ще одного нашого представника, Полісся, чекає складний виїзд до Італії, де Фіорентина після розгромної гостьової перемоги в Прешові (3:0) є фаворитом.

Переконаний, що керманич Руслан Ротань скористається ротацією й дасть можливість зіграти футболістам, в яких було недостатньо практики, адже 31 серпня житомирській команді належить зіграти в Києві з Динамо в черговому турі УПЛ. Треба все ретельно зважити, бо можна зазнати фіаско відразу на двох фронтах: прогнозовано вилетіти з Ліги конференцій й у випадку поразки в столиці дати фору конкурентам, відіграти яку буде дуже важко", – сказав Федорчук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, всі три українські клуби грають матчі-відповіді єврокубків вже сьогодні, 28 серпня. Початок матчів Полісся та Динамо о 21:00, Шахтаря – о 22:00.

