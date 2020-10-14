Захисник збірної Іспанії Серхіо Регілон прокоментував поразку у матчі 4-го туру Ліги націй від України (0:1).

"Ми припустились багатьох помилок, які необхідно виправляти. Після цієї гри треба додавати.

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Але я дивлюся в майбутнє з оптимізмом. У більшості випадків при такій грі і з гостротою біля воріт суперника ми перемагаємо", – цитує Регілона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги націй Україна вперше в історії перемогла збірну Іспанії. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Як наслідок, українці у турнірній таблиці групи А4 ділять другу-третю сходинку з німцями, набравши по шість очок. Лідирує з сімома пунктами Іспанія, замикають квартет з 2 балами швейцарці.

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