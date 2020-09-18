"Придбайте їх обох, Бейла і Модріча. Це був би чудовий хід. Лука як і раніше фантастичний гравець. Це було б приголомшливо. Я все ще відчуваю, що їм потрібен хтось там. У них є нападники, але їм потрібен хтось, щоб підносити снаряди. Типу Луки Модріча, який може роздавати вбивчі паси для більш активного руху вперед. Їм не вистачає такого гравця.

Бейл повернувся у Тоттенхем, – Daily Mail

Бейл і Сон – це гравці, яких ви просто хочете відпустити, щоб вони грали і завдавали шкоди супернику всюди, де вони з'являються на полі, на кожній позиції. Це трохи схоже на Ліверпуль, те, що вони роблять зі своєю трійкою нападу. Мерсисайдці добре змінюють позиції. І я думаю, що те саме можна зробити уТоттенхемі", – цитує Реднаппа Goal.

За інформацією ЗМІ, Бейл близький до повернення у Тоттенхем, за який виступав у 2007-2013 роках.

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