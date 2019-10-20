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Реднапп скептично оцінив майбутнє Сульшера в Манчестер Юнайтед

16:18 114 Читать на русском
Реднапп скептично оцінив майбутнє Сульшера в Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото Metro

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп не бачить "світла в кінці тунелю" для МЮ.

 

"Думаю, перед Сульшером поставлене неможливе завдання. У МЮ працювали Мойєс, ван Гал і Моурінью. А це – чудові тренери. Ні в кого з них не вийшло домогтися великих успіхів з командою.

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Люди кажуть: "Підпишіть п'ять або шість нових гравців". Але де МЮ їх візьме? У яких командах вони грають? Та й чи перейдуть вони в Манчестер Юнайтед? МЮ не підпише Харрі Кейна або Рахіма Стерлінга. Де вони знайдуть потрібних гравців? Легко сказати, що МЮ необхідно підсилитися. Питання в тому, де вони знайдуть це посилення", – цитує Реднаппа Mirror.

Після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 14-й сходинці турнірної таблиці.

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Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Харрі Реднапп
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