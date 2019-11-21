Реднапп розповів, що потрібно зробити Моурінью, аби завоювати прихильність фанатів Тоттенхема

Україна — 12:10 328
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Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян
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"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожитокІнтерв’ю — 12:00 2111
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Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшуєАнглія — 20 лист 5281
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Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій ВернидубОвертайм — 20 лист 18130
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають картиЄвро-2020 — 20 лист 205740