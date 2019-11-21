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Реднапп розповів, що потрібно зробити Моурінью, аби завоювати прихильність фанатів Тоттенхема

11:52 158 Читать на русском
Реднапп розповів, що потрібно зробити Моурінью, аби завоювати прихильність фанатів Тоттенхема
Гарет Бейл / Marca

Колишній тренер Тоттенхема Харрі Реднапп переконаний, що трансфер Гарета Бейла допоможе Моурінью завоювати підтримку фанатів "шпор".

"Трансфер Бейла в Тоттенхем був би неймовірним. Переконаний, усі підтримали б це, фанатам би це сподобалось.

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Впевнений, завдяки цьому трансферу Моурінью заслужив би на прихильність вболівальників Тоттенхема", – зазначив Реднапп в коментарі Talksport.

Нагадаємо, Тоттенхем впродовж доби встиг попрощатись з Маурісіо Почеттіно та призначити Жозе Моурінью. Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

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