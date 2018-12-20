Реднапп припустив, хто в майбутньому очолить Манчестер Юнайтед

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився думками щодо посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

"Думаю, Манчестер Юнайтед запросить на посаду головного тренера Почеттіно. Манкуніанці спробують його підписати, і, думаю, у них це вийде.

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Звичайно, вболівальникам Тоттенхема варто турбуватися, оскільки саме Почеттіно є особливим. Це чудовий тренер, якого хотів би отримати будь-який клуб.

Очевидно, що Тоттенхем повинен зробити все можливе, щоб втримати Почеттіно. Це дуже талановитий фахівець, якого обожнюють його підопічні. Зрозуміло, чому його хочуть бачити в Манчестер Юнайтед", – цитує Реднаппа Goal.

Нагадаємо, виконувачем обов'язків головного тренера МЮ до кінця сезону призначенно Уле Гуннара Сульшера.

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