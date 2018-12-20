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Реднапп припустив, хто в майбутньому очолить Манчестер Юнайтед

17:38 523 Читать на русском
Реднапп припустив, хто в майбутньому очолить Манчестер Юнайтед
Харрі Реднапп / Фото AP

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився думками щодо посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

"Думаю, Манчестер Юнайтед запросить на посаду головного тренера Почеттіно. Манкуніанці спробують його підписати, і, думаю, у них це вийде.

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Звичайно, вболівальникам Тоттенхема варто турбуватися, оскільки саме Почеттіно є особливим. Це чудовий тренер, якого хотів би отримати будь-який клуб.

Очевидно, що Тоттенхем повинен зробити все можливе, щоб втримати Почеттіно. Це дуже талановитий фахівець, якого обожнюють його підопічні. Зрозуміло, чому його хочуть бачити в Манчестер Юнайтед", – цитує Реднаппа Goal.

Нагадаємо, виконувачем обов'язків головного тренера МЮ до кінця сезону призначенно Уле Гуннара Сульшера.

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