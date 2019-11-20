Реднапп назвав винних у звільненні Почеттіно

Колишній наставник Тоттенхема Харрі Реднапп прокоментував звільнення Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера "шпор".

"Всі говорять, що футболісти обожнюють Почеттіно. Але якщо вони так люблять його, то, можливо, їм варто було почати грати краще. Зрештою, саме вони довели справу до його звільнення – результати команди залишали бажати кращого. Вони грали недостатньо добре – ось чому Почеттіно втратив роботу. Тренерів звільняють з цієї причини.

Моурінью офіційно очолив Тоттенхем

Тоттенхем дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, але якщо подивитися на їхній шлях, то стане ясно, що все складалося на їхню користь. Але вони не завоювали жодного трофею за п'ять або шість років, маючи чудовий склад", – цитує Реднаппа Sky Sports.

Нагадаємо, вчора лондонський клуб оголосив про звільнення Маурісіо Почеттіно, який працював у Тоттенхемі з 2014-го року. На його місце сьогодні було офіційно призначено Жозе Моурінью.

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