Борнмут має шанс переконати Харрі Реднаппа стати головним тренером клубу, повідомляє Sky Sports. Боси "вишень" нещодавно звільнили крісло наставника команди, і його обов'язки зараз виконує Джонатан Вудгейт.

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"Вудгейт грав під моїм керівництвом за Тоттенхем, і він хороший хлопець. Він попросив мене приїхати на кілька днів і подивитися, як вони тренуються. Просто побути тут кілька днів", – прокоментував своє перебування у клубі 73-річний Реднапп.

Після 28-ми турів Чемпіоншипа Борнмут розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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