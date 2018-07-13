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Реднапп: Англії потрібно знайти свого Модріча всередині країни

12 липня 23:53 308 Читать на русском
Реднапп: Англії потрібно знайти свого Модріча всередині країни
Харрі Реднапп і Лука Модріч / Фото eurosport

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився враженнями від поразки збірної Англії у матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії (1:2).

"Розчарування. Це єдине слово, яким я можу описати поразку збірної Англії. У нашої команди була велика можливість нарешті дістатися до фіналу чемпіонату світу.

Спочатку суперник грав на рівних з нами, але ближче до кінця основного часу ми занервували, чим і скористалася Хорватія.

Хорватія – Англія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Окремо відзначу Модріча, з яким я кілька років працював в Тоттенхемі. Фантастичний футболіст і головний претендент на приз кращому гравцеві чемпіонату світу-2018.

Я і до матчу з Англією був упевнений в тому, що Лука повинен взяти "Золотий м'яч", а тепер переконаний в цьому ще більше: він ідеально контролював гру в другому таймі і в додатковий час, хоча це могли помітити не всі.

Нашій збірній потрібно знайти свого Модріча всередині країни. Поки в Англії не буде центрального півзахисника такого класу, футбол не повернеться додому", – цитує Реднаппа видання Спорт-Експрес.

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ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія Харрі Реднапп ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Хорватія - Англія
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