Реднапп: Англії потрібно знайти свого Модріча всередині країни

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп поділився враженнями від поразки збірної Англії у матчі 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії (1:2).

"Розчарування. Це єдине слово, яким я можу описати поразку збірної Англії. У нашої команди була велика можливість нарешті дістатися до фіналу чемпіонату світу.

Спочатку суперник грав на рівних з нами, але ближче до кінця основного часу ми занервували, чим і скористалася Хорватія.

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Окремо відзначу Модріча, з яким я кілька років працював в Тоттенхемі. Фантастичний футболіст і головний претендент на приз кращому гравцеві чемпіонату світу-2018.

Я і до матчу з Англією був упевнений в тому, що Лука повинен взяти "Золотий м'яч", а тепер переконаний в цьому ще більше: він ідеально контролював гру в другому таймі і в додатковий час, хоча це могли помітити не всі.

Нашій збірній потрібно знайти свого Модріча всередині країни. Поки в Англії не буде центрального півзахисника такого класу, футбол не повернеться додому", – цитує Реднаппа видання Спорт-Експрес.

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