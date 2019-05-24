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Редмонд сконфузився на тренуванні збірної Англії – відео епічного падіння гравця

14:17 665 Читать на русском
Редмонд сконфузився на тренуванні збірної Англії – відео епічного падіння гравця
Натан Редмонд / Reuters

Хавбек Саутгемптона Натан Редмонд вразив своєю незграбністю під час тренування англійської збірної.

Півзахисник розсмішив публіку своїм падінням під час командних вправ.

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Редмонд настільки захопився м'ячем, що просто не помітив маленьких воріт і врізався в них на високій швидкості. На щастя, гравець не зазнав травми і зможе допомогти англійцям у "фіналі чотирьох" Ліги націй.

Нагадаємо, суперником "трьох левів" у півфіналі турніру стане збірна Нідерландів.

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