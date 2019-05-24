Редмонд сконфузився на тренуванні збірної Англії – відео епічного падіння гравця

Хавбек Саутгемптона Натан Редмонд вразив своєю незграбністю під час тренування англійської збірної.

Півзахисник розсмішив публіку своїм падінням під час командних вправ.

Збірна Англії опублікувала заявку на Фінал чотирьох Ліги націй – Кейн у складі

Редмонд настільки захопився м'ячем, що просто не помітив маленьких воріт і врізався в них на високій швидкості. На щастя, гравець не зазнав травми і зможе допомогти англійцям у "фіналі чотирьох" Ліги націй.

Нагадаємо, суперником "трьох левів" у півфіналі турніру стане збірна Нідерландів.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ