Ребров відмовив болгарам, Суркіс заговорив про Яремчука, а Луческу натякнув на відставку
10 квітня 20:22 - Читать на русском
Футбольний вікенд приніс українським уболівальникам чергову порцію адреналіну. Серед провальних виступів Зінченка, Мудрика та Маліновського знайшлось місце і справжнім героям.
"Футбол 24" продовжує моніторити те, що відбувається у футбольному та позафутбольному житті українських легіонерів. Черговий понеділковий огляд, у якому чимало новин, які мають стосунок і до внутрішнього чемпіонату.
Фани Арсенала винесли вердикт Зінченку – хто кого підставив, шанси на золото тануть, провал Артети і Ко не мав аналогів
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