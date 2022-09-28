"Я б Петракова зараз не списував з рахунків. Він дуже сильно виріс як фахівець, зробив великі кроки щодо розвитку, це видно по всіх його діях. Йому потрібно надавати шанс, нехай продовжує тренувати. Він зовсім не заважає гравцям розвиватися. Молоді хлопці, яких Петраков підтягнув у останніх іграх – Ігнатенко, Мудрик – це круто.

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Думаю, УАФ надасть Олександру Васильовичу шанс хоча б на рік, щоб він зміг доробити свою справу. Єдиний момент, який є підставою для зміни тренера – це коли гравці не ростуть і немає результату. На останнє ми зараз дивимося в меншому ступені, адже куди більш важливим зараз є кроки в плані розвитку. Петраков підтягує до команди молодь, ті гравці, що в нього є – вони при ньому й заграли.

Ну і, думаю, що в певний момент настане шанс Сергія Реброва, в якого закінчиться контракт з Аль-Айном, але зараз я про це не став би говорити", – цитує Левченка Footboom.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну минулого літа. Під його керівництвом "синьо-жовті" не змогли пробитись у фінальну частину ЧС-2022 та повернутись в еліту Ліги націй.

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